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Volkswagen прекратил продажи пикапа Amarok на автомобильном рынке РФ

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Один из самых популярных пикапов на авторынке перестал быть доступным для заказа на официальном сайте компании в России.
В частности, Amarok исчез из конфигуратора, а это означает, что Volkswagen прекратил продажи пикапа Amarok на автомобильном рынке РФ, но это не значит, что грузовичок покинул нашу страну навсегда.

Завершение продаж связано с окончанием производства актуального поколения, а в 2022 году должна дебютировать модель новой генерации.

Стоит отметить, что производство текущего поколения пикапа прекратили на заводе компании в Германии, тогда как в Аргентине его выпуск до сих пор осуществляется.

В российском офисе не исключают, что машины этой сборки могут начать поставлять в Россию до выхода следующего поколения.

Что касается последнего, то предварительно известно, что он будет унифицирован с будущим Ford Ranger. Оба автомобиля будут представлены в следующем году.

Ford займется выпуском нового пикапа Volkswagen Amarok

volkswagen Volkswagen Amarok
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