Американская и немецкая компания начали сотрудничество, первые сообщения о котором появились еще в конце 2018 года.



Два автопроизводителя объединились и планируют выпуск нового внедорожника, основой для которого станут платформы от пикапов Ranger и Amarok.

В рамках сотрудничества планируется выпуск нескольких совместных моделей, а первым проектом стал Volkswagen Amarok.

В немецкой компании недавно официально подтвердили, что компания Ford займется выпуском нового пикапа Volkswagen Amarok.

Его серийная сборка стартует в 2022 году на мощностях предприятия Ford.

Основой для немецкого пикапа становится Ford Ranger, а в дальнейшем новый Caddy станет основой для автомобиля Ford.