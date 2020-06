Два автопроизводителя объединились и планируют выпуск нового внедорожника, основой для которого станут платформы от пикапов Ranger и Amarok.

В рамках сотрудничества планируется выпуск нескольких совместных моделей, а первым проектом стал Volkswagen Amarok.

В немецкой компании недавно официально подтвердили, что компания Ford займется выпуском нового пикапа Volkswagen Amarok.

Его серийная сборка стартует в 2022 году на мощностях предприятия Ford.

Основой для немецкого пикапа становится Ford Ranger, а в дальнейшем новый Caddy станет основой для автомобиля Ford.

As lead partner, @Ford will in 2022 produce the new version of the Amarok for #VWCommercialVehicles based on the Ranger. For Ford, we are going to develop and build a city delivery van, based on the #Caddy5. #VWGroupxFord pic.twitter.com/zh6VMXGjz1

— Volkswagen Commercial Vehicles (@VWCV_official) June 10, 2020