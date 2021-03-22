В автомобилях выявили вероятность проблем со стоп-сигналами.
Компания Nissan отзывает в РФ почти 4,5 тысячи кроссоверов Pathfinder, которые были проданы нна российском авторынке в период с августа 2014 года по декабрь 2016 года.
В указанных транспортных средствах есть вероятность замыкания реле стоп-сигналов в положении ВКЛ, что возникает из-за вибраций при определённых условиях движения.
В случае, если такое происходит сами стоп-сигналы могут продолжать работать в момент, когда тормоза не задействованы.
Более того, водителю в такой ситуации может быть доступна ограниченная мощность двигателя, а в случаях, когда педаль тормоза не нажимается появиться возможность запустить двигатель или вывести авто из режима парковки.
В рамках отзывной кампании владельцам машин заменят реле стоп-сигнала, а также при необходимости будет проведена проверка регулировка состояния переключателей стоп-сигнала и положения педали тормоза.
Все работы будут осуществляться бесплатно.
Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения