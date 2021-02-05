Главная » Новости

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения

Просмотров 1 Опубликовано Обновлено

Nissan представил пятое поколение внедорожника Pathfinder, который сохранил основную конструкцию – несущий кузов с поперечным расположением двигателя.
Новый Nissan Pathfinder внешне очень изменился в сравнении с предшественником. В нем теперь большая радиаторная решетка и отсутствуют плавные линии. В целом внедорожник стал выглядеть более грубо и современно.

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения

На американском рынке новинка в базовой версии будет предлагаться с передним приводом, полный привод будет доступен за доплату.

В Pathfinder передняя подвеска типа McPherson, а задняя многорычажная.
Модель получила колесные диски размеров 18 или 20 дюймов и двухцветный окрас кузова, который для внедорожника предлагается впервые, но только за дополнительную плату.

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения
Nissan Pathfinder во всех комплектациях теперь восьмиместный, а в качестве опции можно заказать версию с раздельными креслами второго ряда.

В салоне внедорожника установлена 7-дюймовый экран для виртуальной панели приборов и 8-дюймовый для мультимедийной системы.

Также будет предлагаться 12,3-дюймовый экран панели приборов и 9-дюймовый для управления мультимедийным комплексом.

В топовых версиях еще есть 10,8-дюймовый проекционный дисплей, на котором также высвечиваются навигационные подсказки.

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения
Во внедорожнике улучшили шумоизоляцию, причем этого достигли не только за счет большого количества изоляционных материалов, но и более толстых боковых стекол и дополнительной прослойки на лобовом стекле.

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения
Во всех комплектациях будет контурная подсветка салона, трехзонный климат-контроль и вентиляция передних кресел.

В базовой версии установили комплекс безопасности Nissan SafetyShield 360, а в более дорогих предлагается комплекс ProPilot, состоящий из адаптивного круиз-контроля с системой автоматического удержания в полосе движения.

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения
Под капотом американского Pathfinder устанавливается 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском.

Отдача этого силового агрегата составляет 288 л.с. при 351 Нм крутящего момента. Трансмиссия теперь только девятиступенчатая автоматическая.

Nissan Pathfinder в США появится летом, а в конце года внедорожник должен появится и на российском рынке.

Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения

nissan Nissan Pathfinder
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика