Nissan официально презентовал кроссовер Nissan Pathfinder нового поколения

Nissan представил пятое поколение внедорожника Pathfinder, который сохранил основную конструкцию – несущий кузов с поперечным расположением двигателя.

Новый Nissan Pathfinder внешне очень изменился в сравнении с предшественником. В нем теперь большая радиаторная решетка и отсутствуют плавные линии. В целом внедорожник стал выглядеть более грубо и современно.

На американском рынке новинка в базовой версии будет предлагаться с передним приводом, полный привод будет доступен за доплату.

В Pathfinder передняя подвеска типа McPherson, а задняя многорычажная.

Модель получила колесные диски размеров 18 или 20 дюймов и двухцветный окрас кузова, который для внедорожника предлагается впервые, но только за дополнительную плату.



Nissan Pathfinder во всех комплектациях теперь восьмиместный, а в качестве опции можно заказать версию с раздельными креслами второго ряда.

В салоне внедорожника установлена 7-дюймовый экран для виртуальной панели приборов и 8-дюймовый для мультимедийной системы.

Также будет предлагаться 12,3-дюймовый экран панели приборов и 9-дюймовый для управления мультимедийным комплексом.

В топовых версиях еще есть 10,8-дюймовый проекционный дисплей, на котором также высвечиваются навигационные подсказки.



Во внедорожнике улучшили шумоизоляцию, причем этого достигли не только за счет большого количества изоляционных материалов, но и более толстых боковых стекол и дополнительной прослойки на лобовом стекле.



Во всех комплектациях будет контурная подсветка салона, трехзонный климат-контроль и вентиляция передних кресел.

В базовой версии установили комплекс безопасности Nissan SafetyShield 360, а в более дорогих предлагается комплекс ProPilot, состоящий из адаптивного круиз-контроля с системой автоматического удержания в полосе движения.



Под капотом американского Pathfinder устанавливается 3,5-литровый V6 с непосредственным впрыском.

Отдача этого силового агрегата составляет 288 л.с. при 351 Нм крутящего момента. Трансмиссия теперь только девятиступенчатая автоматическая.

Nissan Pathfinder в США появится летом, а в конце года внедорожник должен появится и на российском рынке.