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Кроссовер Toyota RAV4 в феврале стал бестселлером бренда в России

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В прошлом месяце дилеры японской марки реализовали на российском рынке 7 640 новых авто, а этот результат оказался на 7% хуже, чем годом ранее.
При этом в феврале кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером бренда в России, который разошелся тиражом в количестве 3 869 штук, а это на 5% больше.

Вторым самыми продаваемым автомобилем компании стал бизнес-седан Camry. Его популярность сократилась на 24%, когда объемы продаж составили 1 845 экземпляров.

Стоит отметить, что с начала года продажи Toyota также показали отрицательную динамику. Объёмы реализованных авто составили 12 973 ед., что на 11% меньше.

Доля автопроизводителя на рынке составила 6,0%, тогда как в январе-феврале 2020 года показатель был 6,7%.

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toyota Toyota RAV4
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