Названы цены третьего поколения кроссовера Nissan Qashqai

В Великобритании стартовали продажи третьей генерации популярного автомобиля японского бренда Nissan.

Продаваемый в «Туманном Альбионе» Qashqai оснащён двигателем внутреннего сгорания, но он не подключён к колёсам традиционным для легковых автомобилей способом.

ДВС играет роль генератора, который заряжает пару электромоторов, расположенных на передних колёсах.

На данный момент цена третьего Nissan Qashqai составляет 25 425 фунтов стерлингов или 2.57 миллиона рублей за версию N-Connecta.

Однако есть информация о предварительной стоимости начальной комплектации в России.

За базовый Qashqai, оснащённый 1.2-литровым агрегатом на 115 лошадей и связанный с механикой российский водитель отдаст около 1.5 миллионов рублей.