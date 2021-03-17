Toyota прекратила приём заказов на внедорожник Toyota Land Cruser 200

Японский бренд Toyota прекратил приём заказов на пока еще актуальный Land Cruser 200. Автомобиль будет снят с производства и заменён моделью с предварительным названием Land Cruser 300.

На данный момент автопроизводитель будет сосредоточен на удовлетворении японского потребителя, но автомобилей хватит только до конца мая. После этого Land Cruser 200 полностью снимут с конвейера.

Разумеется, ему на замену придёт предполагаемый Land Cruser 300, но точное название грядущей новинки пока не известно.

Также Toyota держит в секрете характеристики будущего внедорожника, но достоверно известно, что Land Cruser 300 поставят на платформу TNGA.