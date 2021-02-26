Главная » Новости

Toyota оснастит новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 атмосферным ДВС

Просмотров 15 Опубликовано Обновлено

Еще в январе стало известно, что новое поколение внедорожника с предположительны названием Land Cruiser 300, станет доступно для заказа уже в марте.
Недавно в сети появилась информация относительно линейки двигателей автомобиля. Как выяснилось, Toyota оснастит новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 атмосферным ДВС.

В частности, сообщается, что в моторной гамме будет несколько силовых установок, в числе которых бензиновая, дизельная и гибридная.

То есть под капотом ожидается появление нового турбированного дизельного двигателя объёмом 3,3 литра, а также бензинового турбодвигателя на 3,5 литра.

Последний придет на смену 4,6-литровому агрегату. Ожидается и появление гибридной модификации, подробности о которой пока не раскрываются.

Все двигатели будут работать с полноприводной системой, а среди трансмиссий предложат шестискоростную автоматическую коробку передач.

Ранее появилась информация и о стоимости Toyota Land Cruiser 300 для японского рынка, которая, как оказалось, будет на 500 тыс. йен (355 тыс. рублей) дороже, чем у предшественника.

toyota Toyota Land Cruiser 300
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика