Стали известны подробности о новом поколении внедорожника Haval H9

Уже этой осенью китайская компания должна запустить серийное производство внедорожника Haval H9 нового поколения.
Недавно в распоряжении портала «Китайские автомобили» оказалась информация о том, какие изменения ждут автомобиль после смены поколений.
Как выяснилось, выпуск нового Haval H9 запланирован на октябрь этого года. Его создадут на платформе модели Wey Tank 300, представленной на китайском рынке с прошлого года.
Следующий Haval H9, как ожидается, технически будет повторять соплатформенника. То есть у внедорожника будет турбированный бензиновый двигатель объёмом два литра.
Его мощность составит менее 227 лошадиных сил при 387 Нм крутящего момента, как у Wey Tank 300. В паре с силовой установкой будет работать восьмиступенчатая автоматическая КП.
Кроме этого, форсированная версия этого двигателя станет основой для гибридной установки. Другие подробности пока не раскрываются.
Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 2021 года в России