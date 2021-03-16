Стали известны подробности о новом поколении внедорожника Haval H9

Уже этой осенью китайская компания должна запустить серийное производство внедорожника Haval H9 нового поколения.

Недавно в распоряжении портала «Китайские автомобили» оказалась информация о том, какие изменения ждут автомобиль после смены поколений.

Как выяснилось, выпуск нового Haval H9 запланирован на октябрь этого года. Его создадут на платформе модели Wey Tank 300, представленной на китайском рынке с прошлого года.

Следующий Haval H9, как ожидается, технически будет повторять соплатформенника. То есть у внедорожника будет турбированный бензиновый двигатель объёмом два литра.

Его мощность составит менее 227 лошадиных сил при 387 Нм крутящего момента, как у Wey Tank 300. В паре с силовой установкой будет работать восьмиступенчатая автоматическая КП.

Кроме этого, форсированная версия этого двигателя станет основой для гибридной установки. Другие подробности пока не раскрываются.