Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 2021 года в России

Модель поступит в продажу до конца этого месяца, а пока автопроизводитель официально представил Haval H9 и объявил рублевый ценник.

Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 на российском рынке и сообщил, что в продаже он появится с доработанным бензиновым двигателем по цене от 2 620 000 рублей.

Помимо этого внедорожник с бензиновым агрегатом будет доступен в комплектации Elite и Premium, которые оценили в 2 820 000 и 2 990 000 рублей соответственно.

Итак, Haval H9 2021 модельного года на российском рынке дебютировал с турбированным бензиновым ДВС, который получил сниженную мощность до 218 л.с., но при этом крутящий момент наоборот увеличился и теперь составляет 380 Нм против 350 Нм.

Изменения произошли с целью соответствия двухлитрового мотора экологическому классу Евро-6. В паре с силовой установкой как и прежде работает 8-скоростной автомат и полноприводная система.

Также в моторной гамме остался дизельный двигатель, который по-прежнему имеет отдачу 190 л.с. и продается по цене от 2 890 000 рублей.

Среди изменений во внедорожнике стоит отметить и салон, где теперь будет мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, обновленная цифровая панель приборов, как у F7, а также кожаная отделка сидений с ромбовидным рисунком, доступная для внедорожника в исполнении Premium.

В списке базового оборудования бензиновой версии заявлен электроусилитель руля и система с предупреждения о выходе из полосы движения, в которой появилась функция возврата в полосу.