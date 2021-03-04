Главная » Новости

Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 2021 года в России

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Модель поступит в продажу до конца этого месяца, а пока автопроизводитель официально представил Haval H9 и объявил рублевый ценник.
Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 на российском рынке и сообщил, что в продаже он появится с доработанным бензиновым двигателем по цене от 2 620 000 рублей.

Помимо этого внедорожник с бензиновым агрегатом будет доступен в комплектации Elite и Premium, которые оценили в 2 820 000 и 2 990 000 рублей соответственно.

Итак, Haval H9 2021 модельного года на российском рынке дебютировал с турбированным бензиновым ДВС, который получил сниженную мощность до 218 л.с., но при этом крутящий момент наоборот увеличился и теперь составляет 380 Нм против 350 Нм.

Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 2021 года в России

Изменения произошли с целью соответствия двухлитрового мотора экологическому классу Евро-6. В паре с силовой установкой как и прежде работает 8-скоростной автомат и полноприводная система.

Также в моторной гамме остался дизельный двигатель, который по-прежнему имеет отдачу 190 л.с. и продается по цене от 2 890 000 рублей.

Среди изменений во внедорожнике стоит отметить и салон, где теперь будет мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем, обновленная цифровая панель приборов, как у F7, а также кожаная отделка сидений с ромбовидным рисунком, доступная для внедорожника в исполнении Premium.

В списке базового оборудования бензиновой версии заявлен электроусилитель руля и система с предупреждения о выходе из полосы движения, в которой появилась функция возврата в полосу.

Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 2021 года в России Haval представил обновленный внедорожник Haval H9 2021 года в России

haval Haval H9
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика