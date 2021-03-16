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АВТОВАЗ пока не планирует оснащать Lada Largus автоматической коробкой передач

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Недавно модель Лада Ларгус получила обновление и модернизированный двигатель.
Обновленный вариант уже доступен для заказа в России, о чем сообщалось ранее.

При этом недавно представитель предприятия Олег Груненков, общаясь с журналистами «Лада Клуб» рассказал о появлении автоматической коробки передач в модели.

По его словам, АВТОВАЗ пока не планирует оснащать Lada Largus автоматической коробкой передач, что связано с высокой массой универсалов и фургонов.

Было отмечено, что LADA Largus является надежным с теми двигателями и трансмиссиями, которые сейчас есть.

При этом пока идеального сочетания с АКПП найти не получается, но на заводе стараются удовлетворить запросы покупателей, поэтому появление такой КП не исключается.

lada Lada Largus
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