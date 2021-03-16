Автопроизводитель Audi полностью прекратил разработку новых ДВС

Немецкая марка, как сообщалось ранее, отказалась от дизельных и бензиновых ДВС в пользу автомобилей с электрическими установками.
Недавно главный инженер компании сообщил, что в Audi полностью прекратили разработку новых двигателей внутреннего сгорания.
Уточняется, что пока речь идет о совершенно новых двигателях, тогда как актуальные моторы все ещё будут использоваться и совершенствоваться.
Однако через 10-15 лет Audi намерены перейти на выпуск исключительно электромобилей.
Представитель компании отметил, что доработка актуальных ДВС под стандарты «Евро-7» будет очень сложной задачей.
В России стартовал прием заказов на кросс-купе Audi e-tron Sportback