Автопроизводитель Audi полностью прекратил разработку новых ДВС

Немецкая марка, как сообщалось ранее, отказалась от дизельных и бензиновых ДВС в пользу автомобилей с электрическими установками.

Недавно главный инженер компании сообщил, что в Audi полностью прекратили разработку новых двигателей внутреннего сгорания.

Уточняется, что пока речь идет о совершенно новых двигателях, тогда как актуальные моторы все ещё будут использоваться и совершенствоваться.

Однако через 10-15 лет Audi намерены перейти на выпуск исключительно электромобилей.

Представитель компании отметил, что доработка актуальных ДВС под стандарты «Евро-7» будет очень сложной задачей.