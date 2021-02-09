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В России стартовал прием заказов на кросс-купе Audi e-tron Sportback

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Компания Audi в России объявила о старте приема предварительных заказов на электрический Audi e-tron Sportback, который был впервые представлен еще в 2019 году.
Прием заказов уже ведут российские дилеры, которые попросят за новинку 6 485 000 рублей минимум.

Автомобиль выполнен в стиле e-tron с фирменной решеткой радиатора Singleframe в цвете Platinum Gray и соответствующими шильдиками.

Опционально предложат оранжевые суппорты. Как отметили в компании, в кроссовере впервые предложили цифровые светодиодные матричные фары Digital Matrix LED, а еще в списке оборудования автомобиля есть система MMI touch response с двумя дисплеями.

В минимальной комплектации заявлена виртуальная панель приборов с 12,3-дюймовым экраном, многофункциональный руль, навигационная система, виртуальная панель приборов, полный привод, адаптивная пневматическая подвеска, 19-дюймовые колесные диски, а также множество современных систем безопасности и помощи водителю.

В силовой установке кросс-купе установлено для электродвигателя с суммарной отдачей 360 л.с. при 561 Нм крутящего момента.

Разгон автомобиля будет осуществляться за 6,6 секунды, а максимальная скорость составлять 200 км/ч. Кратковременно мощность установки может увеличиваться до 408 л.с. при 664 Нм, что позволить совершить разгон до первой сотни за 5,7 секунды.

audi Audi e-Tron Sportback
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