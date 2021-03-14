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Кросс-купе Renault Arkana в феврале вошел в ТОП-25 российских бестселлеров

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Обнародованы результаты продаж новых автомобилей марки Renault на российском рынке за февраль.
В отчетный период компания в стране смогла продать 10 171 автомобиль, а это оказалось на уровне продаж в феврале прошлого года.

При этом за период с начала года наблюдается положительная динамика на 2%, когда объемы реализации составили 18 705 штук. Доля бренда на рынке выросла до 8,7%.

Самым востребованным автомобилем марки является Logan. Он был продан в феврале в количестве 2 663 ед. Кроссовер Duster стал вторым, а на третьей позиции оказался Sandero. Их показатели составили 2 246 ед. (+10%) и 2 138 ед. (+6%).

Отдельно аналитики «Автостат» отметили продажи купеобразного кроссовера Renault Arkana, который феврале вошел в ТОП-25 российских бестселлеров.

Его продажи составили 1 444 экземпляров, что на 2% меньше, чем годом ранее.

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