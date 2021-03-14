Renault Duster в России пережил смену поколений и с недавнего времени он официально стал доступен для покупки у дилеров.

Renault для клиентов в РФ начала продажи кроссовера Duster новой генерации, который предлагается в пяти версиях, среди которых одна лимитированная с названием Edition One.

В последней версии кроссовер получил черные элементы в экстерьере и оранжевые акценты в салоне.

В продаже он доступен с бензиновым ДВС мощностью 117 л.с. и новым турбомотором с отдачей 150 л.с.

Стоимость такого варианта составит 1 270 000 рублей минимум, при это топовый вариант новинки оценен в 1 350 000 рублей и он будет предлагаться только с новым турбированным двигателем.

Напомним, что речь идет о двигателе, который также устанавливается в Arkana. Что касается базовой версии, то ее оценили в 945 000 рублей, и она будет предлагаться с 1,6-литровым 114-сильным двигателем, механикой, а также переднеприводной системой.

В базовой комплектации кроссовера уже будет электрический центральный замок, электроусилитель руля, две фронтальные подушки безопасности, светодиодные ДХО, а также передние электростеклоподъемники, 12-вольтовые розетки для задних пассажиров и колесные диски на 16 дюймов.

Помимо вышеупомянутых силовых установок для кроссовера еще доступен дизельный мотор объёмом два литра и мощностью 143 л.с.