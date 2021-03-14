Компания Citroen обновила прайс-листы для всех своих моделей в РФ

Автомобили марки получили обновленные ценники второй раз с начала года.
В январе компания Citroen переписала стоимость некоторых моделей, причем изменение цен было разнонаправленным.
На этот раз, как выяснили аналитики, изменились прайсы на три автомобиля, среди которых C4, C3 Aircross и C5 Aircross.
Так, у C3 Aircross комплектации Feel, Shine и C-Series прибавили в цене от 32 до 120 тыс. рублей, а вот версия Live наоборот подешевела.
У седана C4 некоторые комплектации стали дешевле на 6-70 тыс. рублей, некоторые стали дороже на 20-250 тыс. рублей.
А вот у кроссовера C5 Aircross в большую сторону изменились цены на все комплектации, которые теперь продаются на 60-80 тыс. рублей дороже.
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