Компания Citroen обновила прайс-листы для всех своих моделей в РФ

Автомобили марки получили обновленные ценники второй раз с начала года.

В январе компания Citroen переписала стоимость некоторых моделей, причем изменение цен было разнонаправленным.

На этот раз, как выяснили аналитики, изменились прайсы на три автомобиля, среди которых C4, C3 Aircross и C5 Aircross.

Так, у C3 Aircross комплектации Feel, Shine и C-Series прибавили в цене от 32 до 120 тыс. рублей, а вот версия Live наоборот подешевела.

У седана C4 некоторые комплектации стали дешевле на 6-70 тыс. рублей, некоторые стали дороже на 20-250 тыс. рублей.

А вот у кроссовера C5 Aircross в большую сторону изменились цены на все комплектации, которые теперь продаются на 60-80 тыс. рублей дороже.