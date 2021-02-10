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Citroen начнет производство Berlingo на заводе в Калуге с марта 2021 года

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Citroen в Калуге весной начнет выпуск второго поколения фургона Berlingo. На заводе будут производить модель в двух версиях кузова с длиной 4380 мм и 4628 мм.
Французский автопроизводитель в России локализует еще одну модель, и это будет второе поколение фургона Berlingo.

Его производство начнется весной текущего года. Фургон будет выпускаться в стандартной и удлиненной версии.

Citroen Berlingo предложат с бензиновым и дизельным мотором. Не зависимо от выбранного ДВС трансмиссия будет пятиступенчатая механическая.

Citroen Berlingo получит систему оповещения экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС, системы безопасности ESP и EBD, а также две подушки безопасности и помощника при спуске со склона.

Кузов Berlingo в стандартной версии позволяет вместить два европаллета размером 0,8 на 1,2 метра. Цены и комплектации на второе поколение Berlingo в России озвучат ближе к старту продаж.

citroen Citroen Berlingo
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