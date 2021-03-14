Nissan и Mitsubishi выпустят электромобиль за 1,3 миллиона рублей в 2022 году

Два автопроизводителя намерены уже в следующем году представить новый автомобиль с полностью электрической силовой установкой.

Как выяснили зарубежные журналисты, Nissan и Mitsubishi в 2022 году выпустят электромобиль за 1,3 миллиона рублей в эквиваленте.

В частности, сообщается о намерении выпустить модель стоимостью менее 2 млн иен. Уже известно, что новинка будет из сегмента кей-каров, а запас хода у нее не будет превышать 200 км.

Уточняется, что, например, в Токио стоимость новинки может даже составить около 1 млн иен благодаря субсидиям.

Стоит отметить, что в Японии автомобили сегмента кей-каров очень востребованы, ведь они занимают 40% доли в общих продажах автомобилей.