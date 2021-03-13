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Внедорожник Nissan Patrol нового поколения может появиться в РФ в конце 2021 года

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В российском подразделении Nissan рассказали о моделях, которые планируется начать продавать в стране.
В том числе было сказано и о перспективах появления следующего поколения внедорожника Nissan Patrol.

Как сообщили в «Автостат», ссылаясь на информацию от управляющего директора регионального подразделения Nissan East Андрея Акифьева, Nissan Patrol нового поколения может появиться в РФ в конце 2021 года.

Уточняется, что эти сроки предварительные, а возможность организации поставок пока только рассматривается.

При этом возобновлять продажи кроссовера Juke пока не планируется, но возможно линейка моделей в России пополнится какой-нибудь другой машиной из линейки компании.

Кроме этого, в нашей стране начнут продажи недавно представленного нового поколения Qashqai, которое будет локализовано на предприятии в России.

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