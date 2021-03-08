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«АвтоВАЗ» оставил модель Lada XRay без двигателя 1.8 в паре с «механикой»

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Для заказа на официальном сайте компании перестали быть доступными несколько комплектаций автомобиля Lada XRay.
На это внимание обратили журналисты «Лада.Онлайн». Так, из конфигуратора Lada XRay исчезли четыре комплектации.

«АвтоВАЗ» оставил модель Lada XRay без двигателя 1.8 в паре с «механикой», поэтому она стала доступна только в версии с таким двигателем и роботизированной КП.

Больше не предлагают для заказа и версию #CLUB с пакетом Multimedia, то есть в автомобиле не будет возможности заказать мультимедийную систему «Яндекс.Авто» и камеру заднего вида.

«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные комплектации для Lada Xray Cross

lada Lada Xray
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