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«АвтоВАЗ» представил новые бюджетные комплектации для Lada Xray Cross

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Российский автопроизводитель для Lada XRay Cross подготовил три новые недорогие версии, которые оснащаются 106-сильным 1,6-литровым мотором и механической трансмиссией.
Новая базовая версия под названием Classic теперь предлагается от 790 900 рублей.

За эту сумму покупатель получит две подушки безопасности, ДХО, электроусилителем руля, рейлинги и управление центральным замком. Также высокий хэтчбек получил 16-дюймовые двухцветные легкосплавные колесные диски.

Вторая комплектация – Optima и она дополнительно оснащена аудиосистемой с четырьмя динамиками, тонированными стеклами и охлаждаемым вещевым ящиком. Стоимость такой версии в дилерских центрах составит 827 900 рублей.

За 875 900 рублей покупатель получает версию Comfort. В ней уже добавили дисковые задние тормозные механизмы, датчики парковки, подогрев передних сидений и зеркала с боковыми указателями поворота.

Lada XRay Cross можно приобрести со 113-сильным мотором от компании Renault. Этот силовой агрегат предлагается с вариатором японской фирмы Jatco.

Самые дорогие версии хэтчбека предлагаются с 1,8-литровым 122-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой».

lada Lada XRAY Cross
Tvoe-avto.com
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