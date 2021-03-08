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Автомобили KIA подорожали на 15-50 тыс. рублей с начала 2021 года

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Специалисты сайта «Цена Авто» продолжают вести мониторинг цен на новые автомобили в России.
Недавно аналитики подготовили отчет, в котором рассказали, насколько стали дороже машины марки KIA с начала года.

Согласно опубликованным данным, автомобили KIA подорожали на 15-50 тыс. рублей с начала 2021 года, а в процентном выражении показатель составил 0,9-2,6%.

В этом случае речь идет о моделях, выпущенных в 2020 году, при этом большинство машин 2021 года выпуска стали дороже на 20-60 тыс. рублей в сравнении с «прошлогодними» авто.

Но вот разница в цене между моделями 2020 и 2021 года выпуска у Sorento, Mohave и К900 составила 150, 200 и 300 тыс. рублей, отмечают эксперты.

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