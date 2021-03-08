Hyundai озвучили причину массового возгорания электромобилей

Автопроизводитель Hyundai выяснил причину, из-за которой возникали массовые возгорания электромобилей Kona Electric.
Причину устанавливала комиссия Министерства транспорта Южной Кореи, а результатами проверки и поделились в Hyundai.
Согласно официальной информации, причиной возгораний являются аккумуляторные батареи LG Chem, в которых, как оказалось, есть загнутый анодный язычок, что является производственным дефектом.
Бракованными являются аккумуляторы, произведенные на заводе LG Chem в Китае. В свою очередь в LG Chem вину не признают, отмечая, что с результатами комиссии они пока не ознакомлены.
В руководстве LG Chem заявили, что они не смогли воспроизвести проблему, и пришли к выводу, что причиной возгорания является некорректная работа софта для быстрой зарядки.
В Hyundai приняли решение провести отзывную кампанию, в которую придется вложить порядка 1 млрд долларов.
Стали известны цены на новый кроссовер Hyundai Kona Electric
Новый кроссовер Hyundai Tucson приедет на российский рынок в 2021 году
Hyundai представил новейший кроссовер Hyundai Bayon для Европы