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Hyundai озвучили причину массового возгорания электромобилей

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Автопроизводитель Hyundai выяснил причину, из-за которой возникали массовые возгорания электромобилей Kona Electric.
Причину устанавливала комиссия Министерства транспорта Южной Кореи, а результатами проверки и поделились в Hyundai.

Согласно официальной информации, причиной возгораний являются аккумуляторные батареи LG Chem, в которых, как оказалось, есть загнутый анодный язычок, что является производственным дефектом.

Бракованными являются аккумуляторы, произведенные на заводе LG Chem в Китае. В свою очередь в LG Chem вину не признают, отмечая, что с результатами комиссии они пока не ознакомлены.

В руководстве LG Chem заявили, что они не смогли воспроизвести проблему, и пришли к выводу, что причиной возгорания является некорректная работа софта для быстрой зарядки.

В Hyundai приняли решение провести отзывную кампанию, в которую придется вложить порядка 1 млрд долларов.

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