Главная » Новости

В России Mazda увеличила продажи в феврале 2021 года на 47%

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Российские дилеры марки Mazda в прошлом месяце смогли реализовать 3 210 автомобилей.
В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объемы продаж оказались выше на 47%.

Также положительная динамика наблюдается и по итогам продаж за два месяца года, когда было реализовано 5 363 машины Mazda, а это оказалось на 31% больше.

Доля компании на рынке составила 2,5%, тогда как годом ранее показатель был 1,9%.

Самой продаваемой моделью марки в феврале стал кроссовер CX-5. Он разошелся тиражом в количестве 2 183 штук, а это на 35% больше.

Mazda начала продажи нового компактного кроссовера CX-30 в России

mazda
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика