В России Mazda увеличила продажи в феврале 2021 года на 47%

Российские дилеры марки Mazda в прошлом месяце смогли реализовать 3 210 автомобилей.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года объемы продаж оказались выше на 47%.

Также положительная динамика наблюдается и по итогам продаж за два месяца года, когда было реализовано 5 363 машины Mazda, а это оказалось на 31% больше.

Доля компании на рынке составила 2,5%, тогда как годом ранее показатель был 1,9%.

Самой продаваемой моделью марки в феврале стал кроссовер CX-5. Он разошелся тиражом в количестве 2 183 штук, а это на 35% больше.