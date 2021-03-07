Из-за проблем с тормозами компания BMW в РФ отзывает 130 автомобилей

Автомобили немецкой марки снова стали отзывными в России и на этот раз на сервис отправляют модели BMW X5, X6, X5 M, X6 M, X7, 7-Series, 8‑Series Coupe, 8-Series Gran Coupe и M8 Coupe.

Как сообщил Росстандарт, BMW в РФ отзывает 130 своих автомобилей из-за проблем с тормозами, а в числе машин, которые стали отзывными оказались модели, реализованные в стране в период с февраля прошлого по февраль этого года.

Как говорится в сообщении ведомства, причиной отзывной кампании является узел аппарата тормозной системы, который еще с завода может быть неисправным.

Из-за него есть вероятность деактивации ассистента торможения без предварительного предупреждения во время экстренного торможения.

Это станет причиной увеличения тормозного пути. При возникновении такой ошибки система сделает недоступной системы ABS.

Аварийная функция электронной системы распределения тормозных сил сохраняется и обеспечивает стабильность автомобиля даже при экстренном торможении.

Все необходимые работы в рамках отзыва будут проведены за счет компании.