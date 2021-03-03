BMW отзовет в России два кроссовера BMW X5 из-за проблемы с шинами

Росстандарт 3 марта сообщил о проведении новой отзывной кампании, в рамках которой на сервис будут отправлены кроссоверы немецкой марки BMW.

Как сообщили в ведомстве, BMW отзовет в России два кроссовера BMW X5, реализованных на рынке в апреле прошлого года.

Как выяснилось, в двух автомобилях есть вероятность проблемы с шинами.

В частности, в сообщении Росстандарта указано, что причиной отзыва может быть ошибка, допущенная при производстве задних шин Continental.

Из-за ошибки отвердение шин выполнялось слишком долго, а это может быть причиной разрушения каркаса в боковой стороне шину, на что может указывать внезапное падение давления в шине.

По этой причине еще может наблюдаться полное или частичное отделение профиля от шины. В попавших под отзыв BMW X5 будет проведена проверка и при необходимости замена шин.