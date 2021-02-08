Росстандарт проинформировал о необходимости проведения отзывной кампании, затрагивающей машины немецкой марки.

В сообщении ведомства указано, что BMW в России отзовет шесть автомобилей BMW X5 и Х6, реализованных в период с октября по ноябрь прошлого года.

В указанных транспортных средствах выявили вероятность неправильно привинченного вала рулевого управления.

В связи с этим возможен люфт в системе управления или возникновения шумов. В худших случаях проблема может стать причиной потери управления.

В рамках отзыва в автомобилях проведут проверку и при необходимости замену вала рулевого управления и карданного шарнира. Все работы будут осуществляться за счет компании.