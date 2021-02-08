Главная » Новости

BMW в России отзовет шесть автомобилей BMW X5 и Х6

Просмотров 3 Опубликовано Обновлено

Росстандарт проинформировал о необходимости проведения отзывной кампании, затрагивающей машины немецкой марки.
В сообщении ведомства указано, что BMW в России отзовет шесть автомобилей BMW X5 и Х6, реализованных в период с октября по ноябрь прошлого года.

В указанных транспортных средствах выявили вероятность неправильно привинченного вала рулевого управления.

В связи с этим возможен люфт в системе управления или возникновения шумов. В худших случаях проблема может стать причиной потери управления.

В рамках отзыва в автомобилях проведут проверку и при необходимости замену вала рулевого управления и карданного шарнира. Все работы будут осуществляться за счет компании.

bmw
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика