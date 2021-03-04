АВТОВАЗ завершил производство дорестайлингового внедорожника LADA Niva

Российский автопроизводитель уже полностью перешел на производство обновленной версии внедорожника LADA Niva Travel, при этом дорестайлинговый вариант модели Lada Niva больше не выпускают.

Об этом стало известно порталу «Лада.Онлайн», который ссылается на информацию от пресс-службы АвтоВАЗа.

При этом LADA Niva все еще доступен для покупки в дилерских центрах, где внедорожник продают за 738 тыс. рублей минимум.

По некоторым данным, на складах осталось не более 200 таких внедорожников, если верить информации сервиса по поиску машин у дилеров.

Стоит отметить, что серийная сборка обновленного Niva Travel стартовала в декабре, а в прошлом месяце он стал доступен для покупки в основных модификациях Niva Travel и Niva Travel Off-Road, которые оценили от 747 900 и 844 900 рублей соответственно.