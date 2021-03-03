Несмотря на то, что многие автопроизводители отказываются от выпуска моделей в некоторых сегментах, делая ставку на популярные кроссоверы, компания Toyota не планирует отказываться от выпуска бюджетных моделей А-сегмента.

Об этом недавно рассказали представители компании, заявив, что планируется расширять модельный ряд в таком сегменте.

Машины будут создавать на платформе GA-B, которая лежит в основе Toyota Yaris. Последний пользуется отличным спросом, а в прошлом году он еще и получил звание «Автомобиль года».

Уже скоро будет представлена новая недорогая модель А-сегмента, которая будет иметь цену в привлекательном диапазоне.

С появлением этого автомобиля в линейке будет три модели. Японская компания рассчитывает, что ежегодный объём производства трех автомобилей будет составлять 500 тыс. экземпляров.