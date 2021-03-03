Автомобили марки Kia подорожали в России в третий раз за 2021 год

Цены на модельный ряд Kia в РФ увеличились минимум на 10 тыс. рублей, при этом максимальная сумма удорожания составила 100 тыс. рублей.

Об изменении стоимости машин компании Kia сообщило издание Quto. Отмечается, что в 2021 году изменение цен на эти машины в большую сторону происходит уже третий раз.

Так, меньше всего прибавили в цене Kia Rio и Rio X, у которых стоимость выросла на 10 тыс. рублей.

На 20 тыс. рублей дороже в марте стали Soul, Seltos, Sportage и Cerato, а на 30 тыс. рублей подорожали модели семейства Ceed.

Седан Kia K5 прибавил в цене 40 тыс. рублей, кроссовер Mohave – 50 тыс. рублей. Наибольшая сумма удорожания пришлась на седан K900.

Его стоимость выросла на 100 тыс. рублей и теперь его минимальный ценник превысил 4 млн рублей.