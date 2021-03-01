В РФ начали продажи четырех моделей Kia в специальной серии Edition Plus

Kia в России объявила о старте продаж новой органичной серии кроссоверов Soul, Seltos и Sportage и седана Cerato.

Все эти модели получили специальную версию Edition Plus, в которой есть мультимедийный комплекс с сервисами «Яндекса» и особые элементы дизайна.

Спецверсия Edition Plus будет выпущена ограниченным тиражом, и во всех комплектациях моделей будет устанавливаться мультимедийная система с популярными сервисами от Яндекса, а также голосовым помощников Алиса.

Так, Kia Soul Edition Plus будет предлагаться с 1,6 и 2,0-литровыми ДВС мощностью 123 и 150 лошадиных сил соответственно.

Версия с базовым силовым агрегатом оценивается в 1 399 900 руб., а за спецверсию с 2,0-литровым мотором придется выложить 1 459 000 рублей.

Отличить спецверсию Soul можно будет по ярким элементам в салоне, рейлингами на крыше и светодиодным фонарям.

Kia Cerato Edition Plus предлагается с такими же силовыми агрегатами, как и кроссовер Soul.

Стоимость седана со 123-сильным двигателем составляет 1 426 000 рублей, а версию со 150-сильным мотором оценили в 1 471 900 руб. В седане с приставкой Edition Plus устанавливаются 17-дюймовые колесные диски и светодиодная оптика.

Kia Seltos Edition уже оснащен бесключевым доступом и 10-дюймовым экраном мультимедийной системы, также есть передний и задний парктроники.

Стоимость компактного кроссовера в специальной версии составляет от 1 526 900 рублей до 1 646 900 рублей.

Kia Sportage Edition Plus оценивается от 1 917 900 до 2 107 900 рублей. В этой версии уже установили датчики света, камеру заднего вида и светодиодную оптику.