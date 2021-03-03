Российские аналитики сообщили об увеличении средневзвешенной стоимости нового автомобиля в январе этого года.

Как выяснили в агентстве «Автостат», в сравнении с январем 2020 года на рынке средняя стоимость новой машины выросла на 13,3%.

То есть средняя цена нового автомобиля в январе 2021 года в РФ достигла 1,8 млн рублей.

Сильнее всех подорожали иномарки, которые имели средний ценник 2 111 000 рублей, что на 14,1% больше.

Отечественные машины продавались по средневзвешенной стоимости 747 000 рублей, а это оказалось на 7,7% больше.