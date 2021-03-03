В РФ из-за нехватки микросхем в 2021 году может возникнуть дефицит автомобилей

Во всем мире наблюдается дефицит микросхем, из-за которого страдает не только рынок электроники, но и автомобильная отрасль.

В том числе из-за нехватки микросхем в 2021 году может возникнуть дефицит автомобилей и на территории РФ, о чем сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, пока автопроизводители в нашей стране не снижают объемов производства, так как микросхемы еще есть на складах, но ситуация скоро изменится.

В первую очередь микросхемы нужны для панелей управления приборов, системы Эра Глонасс, блоков управления двигателем, мультимедийной системы и т.д.

По информации журналистов, проблемы уже испытывает «Сантэл Навигации», поставляющая приборы ЭРА-ГЛОНАСС СП Daimler и КамАЗа, Ford Otosan, Isuzu, Chery, «Белджи» и другим.

Как пояснил генеральный директор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, чтобы выпустить микросхемы, требуется в среднем полгода, что связано со спецификой выращивания кремниевых кристаллов, а у производителей чипов на складах кристаллов, как оказалось, нет.

Дефицит чипов возник на фоне пандемии, из-за чего производители резко сократили объемы производства, но оказались совсем не готовы к резкому восстановлению объемов.

По предварительным оценкам, дефицит полупроводников будет наблюдаться еще как минимум полгода. В связи с этим новые автомобили попросту не смогут попасть в продажу на российский рынок.