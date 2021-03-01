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Рассекретили салон нового представительского седана KIA K8 на замену KIA K7

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Недавно компания KIA опубликовала официальные изображения своего автомобиля KIA K8, который уже скоро будет представлен и в модельно ряду займет место модели KIA K7.
На официальных фото был показан экстерьер новинки, тогда как салон представительского седана KIA K8 на замену KIA K7 рассекретили инсайдеры.

Фотографии салона распространили в Сети. Стоит отметить, что новая модель будет первой марки, в которой применили совершенно новые дизайнерские решения.

Рассекретили салон нового представительского седана KIA K8 на замену KIA K7

Это касается как внешности, так и оформления салона. В интерьере автомобиля будет большой дисплей, половина которого будет использоваться как приборная панель, а вторая – это будет часть для мультимедийной системы.

Центральная консоль будет выполнена «под дерево» и она ней есть селектор трансмиссии в виде шайбы. О линейке двигателей новинки информации пока нет.

Рассекретили салон нового представительского седана KIA K8 на замену KIA K7

Предположительно, моторная гамма будет представлена 3,5-литровым 300-сильным бензиновым двигателем и гибридной установкой. В продаже новинка появится до конца года в Южной Корее, а презентация ожидается в ближайшее время.

Рассекретили салон нового представительского седана KIA K8 на замену KIA K7

kia Kia K8
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