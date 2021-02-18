Kia показала новый седан Kia K8, который придет на смену Kia K7

Kia представила новый флагманский седан K8, который пришел на смену K7 второго поколения. Последний на североамериканском рынке предлагается под названием Cadenza.

Kia K8 стал первым автомобилем марки, который получил новый фирменный логотип представленый в начале года.

Флагманский седан получил новый дизайн бренда с фирменной радиаторной решеткой с ромбовидным рисунком и узкой головной оптикой.

Новинка еще получила рельефный капот и необычные задние фонари. Интерьер K8 пока не стали показывать, но ожидается что там будет большой экран мультимедийной системы, цифровая панель приборов и возможно еще один экран установят напротив переднего пассажира.

Полностью показать Kia K8 намерены через несколько месяцев, тогда же будет рассекречен салон и озвучены все технические характеристики.

В Южной Корее K8 должен появится в продаже до конца года.