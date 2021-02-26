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Марка Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели в Китае

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Китайские автомобильные издания сообщили о пожизненной гарантии на двигатели, которую начала предоставлять компания Chery.
Согласно обнародованной информации, марка Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели, но такое нововведение распространяется только на автомобили в Китае.

При этом в списке машин присутствует пять моделей, в числе которых Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x, Tiggo 3x и Arrizo 5.

Все новые авто, которые будут выпущены компанией, также получат такую гарантию.

Пожизненную гарантию на силовую установку получают владельцы вышеуказанных моделей, которые прибрели машину с начала прошлого года.

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