Марка Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели в Китае

Китайские автомобильные издания сообщили о пожизненной гарантии на двигатели, которую начала предоставлять компания Chery.
Согласно обнародованной информации, марка Chery объявила пожизненную гарантию на свои двигатели, но такое нововведение распространяется только на автомобили в Китае.
При этом в списке машин присутствует пять моделей, в числе которых Tiggo 8, Tiggo 7, Tiggo 5x, Tiggo 3x и Arrizo 5.
Все новые авто, которые будут выпущены компанией, также получат такую гарантию.
Пожизненную гарантию на силовую установку получают владельцы вышеуказанных моделей, которые прибрели машину с начала прошлого года.
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