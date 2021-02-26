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Компания Chery показала салон нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro для РФ

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Китайская компания распространила в сети официальное изображение, в котором демонстрируется салон нового кроссовера Tiggo 8.
Эта модель будет продаваться на российском рынке, причем продажи планируют начать уже в марте.

Более того, новый Chery Tiggo 8 Pro некоторое время будет предлагаться в нашей стране наряду с обычным Chery Tiggo 8.

Chery Tiggo 8 Pro для РФ получит два варианта отделки салона, среди которых оформление в черном или темно-коричневом цвете с использованием перфорированной эко-кожи при отделке сидений, которые к тому же получат боковую поддержку и подогрев.

Компания Chery показала салон нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro для РФ

Сидение для водителя еще получит регулировку в 6 направлениях, функцию памяти, а также поясничный подпор. Кроме этого, в интерьере будет несколько дисплеев, один из которых от мультимедийной системы, а также полностью цифровая панель приборов.

Помимо этого, в салоне предложат светодиодную подвеску, USB, беспроводную зарядку для смартфона, панорамную крышу и многое другое.

Уже известно, что в списке оснащенности всех кроссоверов предложат зимний пакет, в списке которого подогрев руля, боковых зеркал, лобового и заднего стекол, сидений и форсунок стеклоомывателя.

О стоимости и других характеристиках новинки будет объявлено позднее.

Компания Chery показала салон нового кроссовера Chery Tiggo 8 Pro для РФ

chery Chery Tiggo 8 Pro
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