Несколькими днями ранее стало известно о снижении стоимости начальных версий бюджетных электромобилей американского бренда.

Компания Tesla прекратила продажи бюджетной версии электромобиля Model Y, на что обратили внимание журналисты портала Electrek.

Базовая комплектация Standard Range автомобиля исчезла с сайта компании, и это при том, что продавать ее начали только месяц назад.

По какой причине были прекращены продажи такого варианта не сообщается.

Напомним, что электрический кроссовер Model Y в исполнении Standard Range имеет запас хода 392 км, а его стоимость составляла 42 тыс. долларов.