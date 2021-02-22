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Компания Tesla прекратила продажи бюджетной версии электромобиля Model Y

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Несколькими днями ранее стало известно о снижении стоимости начальных версий бюджетных электромобилей американского бренда.
Компания Tesla прекратила продажи бюджетной версии электромобиля Model Y, на что обратили внимание журналисты портала Electrek.

Базовая комплектация Standard Range автомобиля исчезла с сайта компании, и это при том, что продавать ее начали только месяц назад.

По какой причине были прекращены продажи такого варианта не сообщается.

Напомним, что электрический кроссовер Model Y в исполнении Standard Range имеет запас хода 392 км, а его стоимость составляла 42 тыс. долларов.

tesla Tesla Model Y
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