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Tesla снизила стоимость базовых комплектаций электромобилей Model Y и Model 3

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Американская компания снизила цену только на базовые комплектации электрокаров, тогда как остальные версии Model 3 и Model Y подорожали.
Tesla в США пересмотрела цены на седан Model 3 и кроссовер Model Y.

Напомним, это самые доступные модели компании. Так, Model 3 Standard Range Plus теперь предлагается за 36 990 вместо 37 990 долларов, а самый доступный кроссовер Model Y можно купить за 39 990 вместо 41 990 долларов.

При этом более дорогие модификации Model 3 и Model Y стали дороже на 1000 долларов. Теперь седан и кроссовер в комплектации Performance оценены в 55 990 и 60 990 долларов соответственно.

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