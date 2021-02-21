Составлен ТОП-5 бюджетных полноприводных иномарок на рынке РФ

Автоэксперты в России проанализировали предложения на первичном авторынке по состоянию на начало года и подготовили рейтинг самых доступных иномарок, оснащенных полным приводом.

ТОП-5 бюджетных полноприводных иномарок на рынке РФ был составлен экспертами Carsweek.

Открывает такой рейтинг кроссовер Рено Дастер, который представлен в нашей стране по цене от 1 086 000 рублей за комплектацию с полноприводной системой.

Nissan Terrano располагается на второй строчке с ценником от 1 204 000 рублей. В тройку лидеров входит Hyundai Creta, который в версии с приводом на обе оси обойдется по цене от 1 212 000 рублей.

На четвертом месте располагается Kia Seltos. Полноприводная версия этой модели обойдется по цене от 1 344 900 рублей.

Ну и на пятом месте оказался купеобразный кроссовер Renault Arkana с ценником от 1 371 000 рублей.