Главная » Новости

Составлен ТОП-5 бюджетных полноприводных иномарок на рынке РФ

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Автоэксперты в России проанализировали предложения на первичном авторынке по состоянию на начало года и подготовили рейтинг самых доступных иномарок, оснащенных полным приводом.
ТОП-5 бюджетных полноприводных иномарок на рынке РФ был составлен экспертами Carsweek.

Открывает такой рейтинг кроссовер Рено Дастер, который представлен в нашей стране по цене от 1 086 000 рублей за комплектацию с полноприводной системой.

Nissan Terrano располагается на второй строчке с ценником от 1 204 000 рублей. В тройку лидеров входит Hyundai Creta, который в версии с приводом на обе оси обойдется по цене от 1 212 000 рублей.

На четвертом месте располагается Kia Seltos. Полноприводная версия этой модели обойдется по цене от 1 344 900 рублей.

Ну и на пятом месте оказался купеобразный кроссовер Renault Arkana с ценником от 1 371 000 рублей.

J.D.Power опубликовал рейтинг автопроизводителей самых надежных автомобилей 2020

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика