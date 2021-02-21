Российским водителям рассказали, как безопасно помыть машину в мороз

Зимой многие автомобилисты предпочитают не мыть машину, когда на улице мороз, опасаясь того, что некоторые детали в машине могут замерзнуть.

Эксперты дали совет, как можно безопасно помыть свой автомобиль в сильный мороз, когда в этом есть необходимость.

В целом специалисты говорят, что не стоит мыть машину на открытых мойках самообслуживания, так как при морозе от минус 10 градусов при использовании холодной воды машина быстрее покроется льдом, чем высохнет.

К тому же водитель ее в такую погоду просто не сможет отмыть нормально, даже с учетом того что использовалась пена.

В зимний период автомобили лучше всего мыть в закрытых боксах и использовать специальные средства.

После мойки обязательно следует обрабатывать резиновые уплотнители, замки и петли водовытесняющим аэрозолем, к которым относится WD-40.