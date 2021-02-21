Главная » Новости

Российским водителям рассказали, как безопасно помыть машину в мороз

Просмотров 2 Опубликовано Обновлено

Зимой многие автомобилисты предпочитают не мыть машину, когда на улице мороз, опасаясь того, что некоторые детали в машине могут замерзнуть.
Эксперты дали совет, как можно безопасно помыть свой автомобиль в сильный мороз, когда в этом есть необходимость.

В целом специалисты говорят, что не стоит мыть машину на открытых мойках самообслуживания, так как при морозе от минус 10 градусов при использовании холодной воды машина быстрее покроется льдом, чем высохнет.

К тому же водитель ее в такую погоду просто не сможет отмыть нормально, даже с учетом того что использовалась пена.

В зимний период автомобили лучше всего мыть в закрытых боксах и использовать специальные средства.

После мойки обязательно следует обрабатывать резиновые уплотнители, замки и петли водовытесняющим аэрозолем, к которым относится WD-40.

Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика