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Эксперты назвали автомобили, которые быстрее всего теряют в цене

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Сохранение высокой остаточной стоимости у трехлетних автомобилей является важным показателем, указывающим на популярность и надежность автомобиля.
Как говорят специалисты «СберАвтопарка» и Russian Automotive Market Research, которые провели собственное исследование, средняя потеря в цене 29,3% это уже основная статья расходов, если говорить о стоимости владения транспортных средством.

Как отметили эксперты, по сегментам самыми невыгодными являются компактный кроссоверы, так как именно у них самый высокий показатель потери в цене – 34%.

На втором месте оказались модели класса С и D, у которых показатели составляют 31,8 и 31,6%, а потеря в цене у машин В-класса и среднерамерных кроссоверов составляет 27,9 и 21,3%.

Если говорить конкретно о моделях авто, которые теряют в цене быстрее всего, то в их числе оказались:

Hyundai Creta, Renault Duster, Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai,

Skoda Kodiaq и KIA Sorento, а также LADA Granta, KIA Rio,

Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, KIA Ceed, Skoda Rapid,

Toyota Camry, KIA Optima и Hyundai Sonata.

Названы непригодные для перепродажи автомобили

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