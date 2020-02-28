Названы непригодные для повторной продажи автомобили

Автомобильные эксперты рассказали, какие автомобили и по каким причинам будет сложно продать на вторичном рынке.



Об этом рассказали специалисты журнала «За Рулем». Первым делом было сказано, за автомобили люксовых брендов.

Предложений по продаже таких машин много, в том числе немало объявлений с моделями в отличном состоянии. Однако в связи с тем, что в такой категории богатым людям владеть люксовой машиной с пробегом не по статусу, но и продать его на «вторичке» сложно.

Еще практически невозможно продать машину, которая работала в такси, имеет неудачный двигатель или трансмиссию, либо это битый автомобили или мало известной марки.

Например, на рынке продается лучше всего Suzuki Grand Vitara с автоматической трансмиссией, тогда как версию с механикой продать будет намного сложнее.

В целом модель Nissan Qashqai является востребованной на рынке подержанных авто, но не в случае если в кроссовере установлен вариатор и 115-сильный двигатель объёмом 1,2 литра.

В этом случае больше действует устойчивое мнение, что вариаторы и роботы ненадежные и дорогие в обслуживании.

В связи с этим в список можно еще отнести версию Volkswagen Tiguan с роботом, а также Ford Fiesta или Ford Focus с «роботом» PowerShift.

Плохо будут продаваться и модели BMW X6, а также седаны Volvo S80. Речь идет о версиях с 4,4-литровым двигателем для немецкой модели и моторами объёмом 3,0 и 4,4 литра для шведского автомобиля.

Эти силовые установки также считают ненадежными, подобно тому, как считают плохими трансмиссии. Редкие и специфичные автомобили также будет очень сложно продать.

А еще в антирейтинге есть малоизвестные машины, на покупку которых решаются с трудом.