Автомобильные эксперты рассказали, какие автомобили и по каким причинам будет сложно продать на вторичном рынке.
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Об этом рассказали специалисты журнала «За Рулем». Первым делом было сказано, за автомобили люксовых брендов.
Предложений по продаже таких машин много, в том числе немало объявлений с моделями в отличном состоянии. Однако в связи с тем, что в такой категории богатым людям владеть люксовой машиной с пробегом не по статусу, но и продать его на «вторичке» сложно.
Еще практически невозможно продать машину, которая работала в такси, имеет неудачный двигатель или трансмиссию, либо это битый автомобили или мало известной марки.
Например, на рынке продается лучше всего Suzuki Grand Vitara с автоматической трансмиссией, тогда как версию с механикой продать будет намного сложнее.
В целом модель Nissan Qashqai является востребованной на рынке подержанных авто, но не в случае если в кроссовере установлен вариатор и 115-сильный двигатель объёмом 1,2 литра.
В этом случае больше действует устойчивое мнение, что вариаторы и роботы ненадежные и дорогие в обслуживании.
В связи с этим в список можно еще отнести версию Volkswagen Tiguan с роботом, а также Ford Fiesta или Ford Focus с «роботом» PowerShift.
Плохо будут продаваться и модели BMW X6, а также седаны Volvo S80. Речь идет о версиях с 4,4-литровым двигателем для немецкой модели и моторами объёмом 3,0 и 4,4 литра для шведского автомобиля.
Эти силовые установки также считают ненадежными, подобно тому, как считают плохими трансмиссии. Редкие и специфичные автомобили также будет очень сложно продать.
А еще в антирейтинге есть малоизвестные машины, на покупку которых решаются с трудом.