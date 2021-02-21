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Chery представит в РФ новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro в марте 2021 года

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В пресс-службе российского подразделения китайской компании анонсировали новый Tiggo 8 Pro.
Chery представит в РФ новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro в марте 2021 года, при этом обычный Tiggo 8 в модельной линейке останется и будет продаваться наряду с новым флагманом.

Как рассказали в компании, флагманский кроссовер имеет дизайн в стилистике Life in Motion 3.0 и он в модельном ряду станет самым дорогим автомобилем.

В модели будут доступны колесные диски на 18 дюймов, а ее габариты составят: 4 722/1860/1746 мм, колесная база – 2 710 мм.

Дорожный просвет будет 190 мм. Спереди заявлена подвеска McPherson, а сзади будет независимая многорычажка.

В Китае флагман предлагается с турбированным 1,6-литровым ДВС мощностью 195 л.с. В качестве трансмиссии будет 7-скоростной робот, передающий крутящий момент на переднюю ось.

С каким двигателем Tiggo 8 Pro предложат в России пока не сообщается.

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