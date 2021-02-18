Chery обновила комплектации кроссовера Tiggo 7 Pro на российском рынке

Китайская компания Chery сообщила о начале продаж кроссовера Tiggo 7 Pro с обновленными комплектациями.
Большой китайский «паркетник» получил комплектации с учетом потребностей российских покупателей, которые выяснили в ходе опроса.
После проведения анализа были созданы обновленные модификации — Luxury, Elite и Prestige.
Теперь в Chery Tiggo 7 Pro устанавливается полноразмерное запасное колесо, подсветка порогов и хромированные элементы.
Также модель получила 12V розетку расположенную в багажнике и дополнительные резиновые уплотнители для защиты порогов от грязи.
Даже в базовой комплектации Tiggo 7 Pro уже есть камера заднего вида, парктроники большой экран мультимедийной системы, круиз-контроль и 17-дюймовые колесные диски.
В более дорогой комплектации добавили обогрев лобового стекла и форсунок омывателя, 18-дюймовые колесные диски, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника.
Самая дорогая версия получила панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов, датчики дождя и света, а также камеру кругового обзора.
Что касается моторной гаммы, то она осталась без изменений, то есть автомобиль предлагается с 1,5-литровым турбированным мотором мощностью 147 л.с., который работает только в паре с вариатором.
Стоимость обновленных версий стартует от 1 529 900 рублей. За самую дорогую комплектацию просят от 1 709 900 рублей.