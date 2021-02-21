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Российским автомобилистам раскрыли попавшие под запрет изменения в машинах

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В частности, специалист напомнил россиянам о том, какие изменения в автомобилях нельзя делать без специального разрешения.
Речь идет о новых правилах для автомобилей, которые вступили в силу с 1 февраля.

Как рассказал директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев в интервью агентству «Прайм», любое переоборудование в машине, которое не предусмотрено производителем, теперь потребует специального разрешения и тестов в лаборатории.

Исключением может быть багажник на крыше, который может быть не установлен, но предусмотрен конструкцией авто, а для этого нужно просмотреть документацию для конкретной модели.

При этом специалист уточнил, что разрешение придется получать даже на антенну для радиоприемников.

По мнению Груздева в России стоило бы для начала заняться контролем за скручиванием пробега, чем контролировать установку багажников или фаркопов. По его словам, новые правила только ухудшат ситуацию с отечественным бизнесом.

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