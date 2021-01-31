С 1 февраля для автомобилистов в РФ заработают три новых правила

С начала февраля в России начнут действовать новые правила, которые коснутся автомобилистов.

Подборку трех изменений сделали журналисты «Российской газеты». Так, первыми из них являются правила оформления тюнинга.

С 1 февраля сделать тюнинг машины будет сложнее, так как все внесенные изменения нужно будет оформлять по всем правилам установленными Правительством Российской Федерации от 06.04.2019 г. № 413.

Для того чтобы сделать тюнинг в автомобиле, внеся некоторые изменения в конструкцию, не предусмотренные производителем, потребуется пройти семь этапов.

Так, для начала потребуется получить документ в испытательной лаборатории, в котором будет заключение о внесении изменений в конструкцию авто. После документ вносится в реестр Минэкономразвития, затем нужно получить разрешение от ГИБДД, и можно делать изменения.

Как только изменения внесены владелец должен снова обратиться в лабораторию и провести испытания уже тюнингованной машины.

После проведенных испытаний (если они прошли успешно), можно обращаться в ГИБДД, где дадут заключительное свидетельством на право управлять прокаченным транспортным средством. Вторым изменением для автомобилистов станет взимание платы с транспортных средств свыше 12 тонн.

Водители большегрузов будут платить 2,34 рубля за каждый километр дорог федерального значения, по которым они движутся.

Ну и наконец третьим новым правилом станет хранение автомобильных шин без маркировки. Сообщается, что введенные до 1 ноября 2020 года шины можно будет хранить без маркировки до 28 февраля 2021 года.

Все автомобильные шины должны иметь маркировку, а данные о них должны быть внесены в национальную систему цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак». Отмечается, что это касается только новых шин, тогда как бывшие в употреблении шины маркировке не подлежат.

Источник: Российская газета.