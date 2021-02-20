Универсал Lada Largus FL может получить новый двигатель в феврале 2021 года

Обновлённая версия модели Lada Largus уже отправилась в серийное производство, которое стартовало 4 февраля.

Точная дата старта продаж автомобиля пока не объявлена, но не исключено, что у дилеров он появится до конца этого месяца.

Между тем в Одобрении типа транспортного средства обнаружили упоминания о новом двигателе с индексом ВАЗ-11182.

По предварительным данным, этот мотор представляет собой доработанный вариант 8-клапанного ДВС мощностью 87 л.с., который известен под индексами ВАЗ-11186 и ВАЗ-11189.

Есть информация, что этот двигатель вазовцы планировали модернизировать более трех лет назад.

Если это действительно так, то проблемы с этими моторами, с которыми сталкивались владельцы актуальных моделей, будут решены.

В частности речь идет о регулировке зазоров в газораспределительном механизме, что должны исправить еще на этапе производства.