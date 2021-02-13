Обновленная модель Lada Largus может подорожать на 100 тыс. рублей в 2021 году

В этом году модель Лада Ларгус должна получить обновление, а между тем недавно источникам удалось выяснить первые подробности о стоимости автомобиля.

Если верить источнику, который ссылается на одного из дилеров Лады, стоимость Lada Largus составит 993 тыс. рублей.

Уточняется, что в этом случае речь идет о стоимости семиместного варианта в максимальной комплектации. То есть обновленная модель Lada Largus может подорожать примерно на 100 тыс. рублей в 2021 году.

Также источник сообщества AutoVAZ News сообщил, что цена на обычный Ларгус в люксовом исполнении составит 907 тыс. рублей. Между тем 4 февраля обновленный Lada Largus отправился на конвейер в Тольятти.

Первым выпущенным экземпляром стала модель в максимальной версии с цветом «Каракумы».

Отличаться рестайлинговый автомобиль будет дизайном в фирменном Х-стиле, а также обновленным салоном, где появится центральная консоль как у Renault Duster, сидения от Lada XRay, а также некоторые элементы от Весты. Что касается моторной гаммы, то тут изменений не ожидается.