Главная » Новости

Aurus продемонстрировал салон серийного седана Senat

Опубликовано Обновлено

Официальное представительство молодой российской копании Aurus опубликовало часть салона гражданской версии седана Senat.

В популярной социальной сети продемонстрировали рулевое колесо и приборную панель «четырехдверки».

На фото можно увидеть мультифункциональный руль и цифровую панель приборов. В описание к фото указано, что салон получил отделку из натуральной кожи ценных пород дерева, а также металла и стекла.

Напомним, Aurus скоро начнет отправлять своим клиентам седаны Senat, которые комплектуются гибридным 4,4-литровым V8 мощностью 600 л.с.

В паре с гибридной силовой установкой работает исключительно девятиступенчатый «автомат», привод у премиального седана только полный.

Гражданские седаны планируют отправить клиентам в мае текущего года.

Седан Aurus Senat уже добрался до Азербайджана

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика