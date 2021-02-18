Aurus продемонстрировал салон серийного седана Senat

Официальное представительство молодой российской копании Aurus опубликовало часть салона гражданской версии седана Senat.

В популярной социальной сети продемонстрировали рулевое колесо и приборную панель «четырехдверки».

На фото можно увидеть мультифункциональный руль и цифровую панель приборов. В описание к фото указано, что салон получил отделку из натуральной кожи ценных пород дерева, а также металла и стекла.

Напомним, Aurus скоро начнет отправлять своим клиентам седаны Senat, которые комплектуются гибридным 4,4-литровым V8 мощностью 600 л.с.

В паре с гибридной силовой установкой работает исключительно девятиступенчатый «автомат», привод у премиального седана только полный.

Гражданские седаны планируют отправить клиентам в мае текущего года.