Aurus продемонстрировал салон серийного седана Senat

Официальное представительство молодой российской копании Aurus опубликовало часть салона гражданской версии седана Senat.
В популярной социальной сети продемонстрировали рулевое колесо и приборную панель «четырехдверки».
На фото можно увидеть мультифункциональный руль и цифровую панель приборов. В описание к фото указано, что салон получил отделку из натуральной кожи ценных пород дерева, а также металла и стекла.
Напомним, Aurus скоро начнет отправлять своим клиентам седаны Senat, которые комплектуются гибридным 4,4-литровым V8 мощностью 600 л.с.
В паре с гибридной силовой установкой работает исключительно девятиступенчатый «автомат», привод у премиального седана только полный.
Гражданские седаны планируют отправить клиентам в мае текущего года.